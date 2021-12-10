وزارة سعودية شهيرة تقرر تغيير شعارها وتعلن عن جائزة مالية لمن يصمم شعارها الجديد

الجمعة 10 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، مبادرة لتمكين المصممين والمبدعين من ابتكار شعارها الجديد وفق رؤيتها الخاصة، كاشفة أن قيمة الجائزة 50 ألف ريال (نحو 13300 دولار).

واشترطت الوزارة أن يكون الشعار المقدم من قبل المتسابقين بسيطا ولا يحتوي على عناصر معقدة ويحتوي كذلك على شعار المملكة "السيفان والنخلة" وأن يمثل رمزية الحج العمرة.

كما اشترطت الوزارة أن "يكون التصميم الرئيسي بالنصوص العربية والإنجليزية، وأن يعكس الشعار رؤية الوزارة ورسالتها، ولابد أن يكون الشعار بألوان رئيسية وثانوية مع أساليب استخدامه، كما أنه يجب أن يلامس التصميم مكانة الحج والعمرة في العالم الإسلامي".

ودعت "الحج والعمرة" إلى إرسال المشاركات من قبل المتسابقين عبر بريدها الإلكتروني، مؤكدة أن آخر موعد لتسليم المشاركات 21 ديسمبر 2021.