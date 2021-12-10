رئيس الوزراء اللبناني يتقدم بطلب عاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة خليجية تفتتح أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية وزارة سعودية شهيرة تقرر تغيير شعارها وتعلن عن جائزة مالية لمن يصمم شعارها الجديد وفاة رئيس جهاز الأمن القومي والرئيس هادي يعتبر رحيله خسارة على الوطن تقدم جديد للجيش الوطني بمحافظة شبوة والسيطرة على مناطق شاسعة واغتنام آليات عسكرية تابعة للحوثيين ورطة الحوثي في مأرب.. شاهد «كاريكاتير يختصر القصة» تعرف على توقيت مباراة منتخبنا اليمني للناشئين في نصف نهائي غرب آسيا ومن سيواجه منتخب اليمن للناشئين يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا .. والرئيس «هادي» يهنئ ويوجه الحكومة بتقديم الدعم الجيش يكشف تطورات العمليات العسكرية جنوبي مأرب.. الهزائم الثقيلة تطارد أذيال طهران مقتل قائد بارز بقوات البحرية الأمريكية
أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، مبادرة لتمكين المصممين والمبدعين من ابتكار شعارها الجديد وفق رؤيتها الخاصة، كاشفة أن قيمة الجائزة 50 ألف ريال (نحو 13300 دولار).
واشترطت الوزارة أن يكون الشعار المقدم من قبل المتسابقين بسيطا ولا يحتوي على عناصر معقدة ويحتوي كذلك على شعار المملكة "السيفان والنخلة" وأن يمثل رمزية الحج العمرة.
كما اشترطت الوزارة أن "يكون التصميم الرئيسي بالنصوص العربية والإنجليزية، وأن يعكس الشعار رؤية الوزارة ورسالتها، ولابد أن يكون الشعار بألوان رئيسية وثانوية مع أساليب استخدامه، كما أنه يجب أن يلامس التصميم مكانة الحج والعمرة في العالم الإسلامي".
ودعت "الحج والعمرة" إلى إرسال المشاركات من قبل المتسابقين عبر بريدها الإلكتروني، مؤكدة أن آخر موعد لتسليم المشاركات 21 ديسمبر 2021.