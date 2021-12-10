وفاة رئيس جهاز الأمن القومي والرئيس هادي يعتبر رحيله خسارة على الوطن

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اعلن اليوم الجمعة، وفاة رئيس جهاز الأمن القومي في العاصمة المؤقتة عدن، العميد حيدرة لهطل، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية.
وتوفي العميد لهطل في احد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد صراع مع المرض.
وقالت سبأ ان الرئيس هادي ، بعث اليوم، برقية عزاء ومواساة الى علي حيدرة لهطل عزاه فيها في وفاة والده رئيس جهاز الأمن القومي في العاصمة المؤقتة عدن العميد حيدرة لهطل، إثر معاناة مع المرض في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، عقب حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.
واشار الرئيس في برقية العزاء، الى ان الوطن بوفاة العميد لهطل، فقد أحد أبرز رجاله المخصلين عقب حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن .
واكد أن الفقيد حرص خلال مشوار حياته على أداء مسؤولياته وواجباته الأمنية كأحد أبرز الضباط بكل مهنية وكفاءة وإخلاص وتفاني وشجاعة وانضباط ووفاء لقطاع الأمن.
وأشاد ايضا، بالمناقب والإسهامات الوطنية للفقيد وتحليه بخصائل وشمائل حميدة جسدت ولائه الخالص لله والوطن والمؤسسة الأمنية .. معبّراً عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وذوي ومحبي الفقيد بمصابهم الجلل..ومبتهلاً إلى الخالق عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.