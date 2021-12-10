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عاجل. تقدم جديد للجيش الوطني بمحافظة شبوة والسيطرة على مناطق شاسعة واغتنام آليات عسكرية تابعة للحوثيين

الجمعة 10 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مارب برس - مارب
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نفذت قوات الجيش الوطني بجبهة عسيلان في محافظة شبوة كمينا محكما لمجاميع من مليشيا الحوثيين الإيرانية الانقلابية اليوم الجمعة واوقعت في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ووفق مصدر عسكري فقد نفذت قوات الجيش الوطني الكمين في جبهة الساق بمديرية عسيلان بعد أن استدرجت مجاميع الحوثيين إلى منطقة مفتوحة قبل الإجهاز عليهم. وأضاف المصدر أن الكمين أسفر عن مقتل 13 عنصرا حوثيا على الاقل وإعطاب دورية عسكرية وسيارة نقل أخرى مدنية تتبع المليشيا فضلا عن اغتنام قطع سلاح متوسطة وخفيفة.

وأشار إلى أنه وبعد نجاح الكمين وفرار باقي مجاميع مليشيا الحوثيين توغلت قوات الجيش الوطني لمسافة 4 كيلو وثبتت فيها مواقع جديدة بعد أن كانت تحت سيطرة المليشيا.

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