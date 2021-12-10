عاجل. تقدم جديد للجيش الوطني بمحافظة شبوة والسيطرة على مناطق شاسعة واغتنام آليات عسكرية تابعة للحوثيين ورطة الحوثي في مأرب.. شاهد «كاريكاتير يختصر القصة» تعرف على توقيت مباراة منتخبنا اليمني للناشئين في نصف نهائي غرب آسيا ومن سيواجه منتخب اليمن للناشئين يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا .. والرئيس «هادي» يهنئ ويوجه الحكومة بتقديم الدعم الجيش يكشف تطورات العمليات العسكرية جنوبي مأرب.. الهزائم الثقيلة تطارد أذيال طهران مقتل قائد بارز بقوات البحرية الأمريكية تحدث عن إنهيار جارف للحوثيين بـ جبهات «مأرب»..صحفي يمني يفضح مطابخ «الحوثي»ويؤكد:مع كل هزيمة تلجأ الإمامة للشائعات والأكاذيب الحكومة ”الشرعية“ تطالب لبنان بـ”موقف حاسم“ من تدخل ”حزب الله“ في اليمن شاهد بالفيديو.. هروب مليشيا الحوثي من معارك جبهات مأرب ارتفاع ضحايا قصف مخيم ”الحمة“ بمأرب إلى 6 أطفال وامرأة
رسم كاريكاتوري عن الحوثي ومن خلفهم ايران وورطتهم في مأرب بريشة الفنان رشاد السامعي ..