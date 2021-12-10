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ورطة الحوثي في مأرب.. شاهد «كاريكاتير يختصر القصة»

الجمعة 10 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب
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رسم كاريكاتوري عن الحوثي ومن خلفهم ايران وورطتهم في مأرب بريشة الفنان رشاد السامعي ..

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