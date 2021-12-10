تعرف على توقيت مباراة منتخبنا اليمني للناشئين في نصف نهائي غرب آسيا ومن سيواجه

الجمعة 10 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تأهلت منتخبات اليمن والسعودية والامارات وسوريا الى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب اسيا للناشئين، الجارية في السعودية.

وصعد الاحمر اليمني كأول المجموعة الثالثة الى نصف النهائي بالعلامة الكاملة، 6 نقاط من فوز على الاردن 3-1 وعلى البحرين 5-0.

وسيتلقي منتخبنا نظيره السوري غدا السبت الساعة الثالثة عصرا على ملعب محمد بن فهد في الدمام، فيما تواجه السعودية الامارات في نصف النهائي الآخر.

وبحسب نظام البطولة تأهل أربعة منتخبات، من المجموعات الثلاث للنصف النهائي وهم أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل مركز ثاني.

ويعد المنتخب اليمني أقوى خط هجوم في البطولة حيث سجل حتى الان 8 أهداف وهو ايضا ثاني أقوى خط دفاع أستقبل هدف واحد فقط.

اما هداف البطولة حتى الان فهو لاعب منتخبنا محمد البرواني الذي سجل 3 أهداف فيما زميله حمزه الصربي هو اكثر من صنع اهداف في البطولة (صنع 3 أهداف) .