منتخب اليمن للناشئين يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا .. والرئيس «هادي» يهنئ ويوجه الحكومة بتقديم الدعم

الجمعة 10 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس، الحكومة الشرعية بتوفير متطلبات واحتياجات منتخب الناشئين، والذي تأهل إلى المربع الذهبي في بطولة غرب آسيا المقامة بالمدينة السعودية الرياض.

وقال الرئيس هادي، خلال اتصاله ببعثة المنتخب إنه يجب على وزارة الشباب والرياضة الاهتمام بهذا الفريق الذي تفوق بجدارة رغم كل الظروف، موجها بتوفير متطلباته واحتياجاته وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار تألقه، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وشدد على أهمية هذا الإنجاز في خلق فرحة عارمة بين أوساط الشعب اليمني الذي يساند منتخبه في مختلف مبارياته، مشيدا بمستوى الفريق الذي يعكس مدى تطور اللعبة في البلاد.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة معين عبدالملك على ضرورة تقديم كافة الدعم والمساندة اللازمة له لتحقيق نتائج متميزة في نصف نهائي غرب آسيا والفوز بالبطولة.

وتأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى المربع الذهبي بعد فوزه على نظيره البحريني بخمسة أهداف نظيفة، بينما سجل أربعة أهداف في شوط المباراة الأول، في حين أضاف مع بداية الشوط الثاني الهدف الخامس عن طريق اللاعب عادل عباس.

وشكل لاعبو اليمن خطورة كبيرة على مرمى البحرين منذ بداية اللقاء، حيث حصلوا على عديد الهجمات سجلوا منها الأهداف الخمسة، قبل أن يتراجع مستواهم الهجومي في الشوط الثاني كأجراء تكتيكي فيما يبدو للحفاظ على الفريق من الجهد والإصابة.

وكان المنتخب اليمني فاز الثلاثاء الماضي، على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل مباشرا إلى المربع الثاني بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، مقابل ثلاث نقاط للأردن.

وحسب نظام البطولة سيتأهل أربعة منتخبات للنصف النهائي وهم أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل مركز ثاني.