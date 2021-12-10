الجيش يكشف تطورات العمليات العسكرية جنوبي مأرب.. الهزائم الثقيلة تطارد أذيال طهران

الجمعة 10 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت قوات الجيش والمقاومة اليوم الخميس مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي الإيرانية، وتدمير 15 آلية عسكرية جنوبي محافظة مأرب.

وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن "الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل يواصل خوض المعارك البطولية، ودحر مليشيا الحوثي الإيرانية، في مختلف الجبهات جنوبي محافظة مأرب".

وأوضح أن معارك عنيفة دارت خلال الساعات الماضية بين الجيش والمليشيا على امتداد مسارح العمليات العسكرية في الجبهة الجنوبية رافقها قصف مدفعي وجوي مركز استهدف مواقع وتحركات للمليشيا.

وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، علاوة على استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، فيما أدى القصف إلى تدمير أكثر من 8 عربات و7 أطقم بعتادها وأفرادها".

وأشار موقع الجيش إلى أن مقاتلات التحالف العربي دمرت عدة أطقم وعربات للمليشيا في مختلف جبهات القتال مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف تنفيذ (29) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتج عنها تدمير (16) آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من (145) عنصراً إرهابياً.