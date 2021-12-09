مقتل قائد بارز بقوات البحرية الأمريكية

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لقي قائد بارز في البحرية الأمريكية حتفه إثر حادث مأساوي.

ومات قائد الفريق الثامن في قوات السيلز، بريان بورجوا، متأثراً بجراح أصيب بها أثناء تدريب في فرجينيا.

وكان بورجوا، ذو الـ43 عامًا، من المخضرمين في البحرية بـ20 عامًا من الخدمة.

وكان بورجوا يؤدي تدريبات الحبل السريع، وهو النزول من مروحية إلى الأرض بأسرع ما يمكن، والذي يهدف إلى إيصال قوات السيلز إلى ساحات المعارك بأكبر عدد ممكن بأسرع وقت ممكن.

ومن غير الواضح بالضبط ما الخطأ الذي حدث حتى الآن، لكن البحرية تقول إن هناك تحقيقًا في الحادثة.