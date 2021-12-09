تحدث عن إنهيار جارف للحوثيين بـ جبهات «مأرب»..صحفي يمني يفضح مطابخ «الحوثي»ويؤكد:مع كل هزيمة تلجأ الإمامة للشائعات والأكاذيب

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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سخر الصحفي والكتاب اليمني «أحمد عايض» رئيس تحرير موقع "مأرب برس" اليوم الخميس من الشائعات والاكاذيب الحوثية التي لجأت المليشيات الى بثها مؤخراً عبر وسائل اعلامها والتي تحدثت عن وجود انشقاقات مرتقبة في صفوف الشرعية المتواجدة في مدينة مأرب وتواصلهم مع قيادات الجماعة في صنعاء.

وأوضح الصحفي أحمد عايض في منشور له عبر حسابه «بموقع الفيسبوك» على أن الانهيار الجارف لسعمة الحوثيين واحتراق صورتهم الهشة أمام مناصريهم في مناطق سيطرتهم نتيجة سحق جموعهم في جبهات ‎مأرب وعجزهم عن تحقيق اي وعود قطعوها لانصارهم لجأوا إلى بث الشائعات والاكاذيب.

وعن تطورات الوضع العسكري في جبهات جنوبي مأرب أكد الصحفي عايض بأن الجيش والمقاومة الشعبية يخوضون معارك بطولية مستمرة منذ يوم امس وحتى مساء اليوم دون ان تحقق المليشيات اي تقدم ميداني.

وتابع قائلاً :المليشيات الحوثية تدفع بعشرات التعزيزات العسكرية دون توقف و َالجيش الوطني والمقاومة الشعبية يدكون كل من وصل ساحة المعركة“

وكانت مصادر عسكرية قد أكدت لمأرب برس في وقت سابق من اليوم الخميس بأن ضحايا المليشيات الحوثية بالمئات يوميا وان شعاب وكثبان الجبهة الجنوبية ملئيه بجثث المليشيات, وأضاف المصدر ان المعارك الحالية تأتي تحت قيادة إيرانية مباشرة من حاكم صنعاء المحتلة حسن ايرلو, وتحت اشراف خبرات وأفراد الحرس الثوري الايراني.

وأوضح ان المعركة الحالية كشفت عن تسلح المليشيات الحوثية بترسانة عسكرية كبيرة وحديثة جدا ,

من بينها مئات الصواريخ الحرارية والمضادة للدروع ذات الصناعة الإيرانية وصواريخ أخرى تم تزويد المليشيات الحوثية بها حديثا .

كما أسفرت المواجهات عن استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، فيما أدى القصف المدفعي للجيش الوطني إلى تدمير أكثر من 8 عربات و7 أطقم بعتادها وأفرادها.

في غضون ذلك، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة أطقم وعربات للمليشيا في مختلف جبهات القتال ومقتل جميع من كانوا على متنها.