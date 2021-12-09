الحكومة ”الشرعية“ تطالب لبنان بـ”موقف حاسم“ من تدخل ”حزب الله“ في اليمن

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 503

بعد مقتل قيادي بحزب الله في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول، لبنان باتخاذ "موقف حاسم" إزاء استمرار تدخل حزب الله في الشأن اليمني ودعمه للحوثيين.

وقال الإرياني في تغريدة على تويتر: "إن مقتل الخبير والقيادي في حزب الله أكرم السيد بقصف مدفعي للجيش اليمني في جبهة أم ريش بمأرب يشكل "ضربة موجعة لنظام طهران ومليشياته الطائفية ومؤشرا جديدا على قيادته للعمليات العسكرية بالمحافظة وما تمثله معركة مأرب من أهمية لمشروعه التوسعي في المنطقة".

وأضاف: "نطالب الحكومة والشعب اللبناني باتخاذ موقف حاسم من استمرار تدخل ميليشيات حزب الله في الشأن اليمني، وتورطها في قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، وتوظيفها قدراتها لتقديم الدعم لميليشيا الحوثي... في الجوانب السياسية والإعلامية والمالية والعسكرية".

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية أن خبيرا عسكريا تابعا لحزب الله قتل أمس في جبهة أُم ريش، مع عدد من عناصر الميليشيات بقصف مدفعي للجيش اليمني خلال معارك عنيفة صدّ فيها الأخير مسنودا بطائرات تحالف دعم الشرعية، هجوما عنيفا للميليشيات في جبهة الجوبة، في محاولة لخرق دفاعات القوات الحكومية.