الجيش يكشف تطورات العمليات العسكرية جنوبي مأرب.. الهزائم الثقيلة تطارد أذيال طهران مقتل قائد بارز بقوات البحرية الأمريكية تحدث عن إنهيار جارف للحوثيين بـ جبهات «مأرب»..صحفي يمني يفضح مطابخ «الحوثي»ويؤكد:مع كل هزيمة تلجأ الإمامة للشائعات والأكاذيب الحكومة ”الشرعية“ تطالب لبنان بـ”موقف حاسم“ من تدخل ”حزب الله“ في اليمن شاهد بالفيديو.. هروب مليشيا الحوثي من معارك جبهات مأرب ارتفاع ضحايا قصف مخيم ”الحمة“ بمأرب إلى 6 أطفال وامرأة رتفاع ضحايا قصف مخيم الحمة للنازحين بمأرب إلى 6 أطفال وامرأة تفاصيل معارك لم تعرف التوقف في جبهات جنوب مأرب ومصير المليشيات الحوثية دولة تفرض قانوناً صارماً بشأن السجائر للمراهقين البدء في زرع الرقاقات الإلكترونية بأدمغة البشر
بعد مقتل قيادي بحزب الله في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول، لبنان باتخاذ "موقف حاسم" إزاء استمرار تدخل حزب الله في الشأن اليمني ودعمه للحوثيين.
وقال الإرياني في تغريدة على تويتر: "إن مقتل الخبير والقيادي في حزب الله أكرم السيد بقصف مدفعي للجيش اليمني في جبهة أم ريش بمأرب يشكل "ضربة موجعة لنظام طهران ومليشياته الطائفية ومؤشرا جديدا على قيادته للعمليات العسكرية بالمحافظة وما تمثله معركة مأرب من أهمية لمشروعه التوسعي في المنطقة".
وأضاف: "نطالب الحكومة والشعب اللبناني باتخاذ موقف حاسم من استمرار تدخل ميليشيات حزب الله في الشأن اليمني، وتورطها في قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، وتوظيفها قدراتها لتقديم الدعم لميليشيا الحوثي... في الجوانب السياسية والإعلامية والمالية والعسكرية".
وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية أن خبيرا عسكريا تابعا لحزب الله قتل أمس في جبهة أُم ريش، مع عدد من عناصر الميليشيات بقصف مدفعي للجيش اليمني خلال معارك عنيفة صدّ فيها الأخير مسنودا بطائرات تحالف دعم الشرعية، هجوما عنيفا للميليشيات في جبهة الجوبة، في محاولة لخرق دفاعات القوات الحكومية.