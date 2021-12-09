شاهد بالفيديو.. هروب مليشيا الحوثي من معارك جبهات مأرب

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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فيما لازالت المعارك مشتعلة في جبهات مأرب (شمال شرقي اليمن)، كشفت مقاطع مصورة هروب مقاتلين حوثيين من جبهات جنوب مأرب، بينما الجيش والمقاومة يطاردونهم.

الى ذلك، أكدت مصادر في الجيش الوطني إفشال هجوم حوثي جنوب مأرب وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.

وشهدت جبهات جنوب مأرب، خلال الساعات الماضية أعنف المعارك، دفعت خلالها مليشيا الحوثي بعدد من الانساق القتالية والتعزيزات العسكرية، لكن قوات الجيش الوطني كانت لها في المرصاد.

وقتل أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح آخرون، بمعارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال جنوب المحافظة.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت تلقت خلال الأيام الماضية ضربات قوية، وتكبدت خسائر فادحة، من قبل الجيش وقوات التحالف.

كما أسقطت قوات الجيش الوطني أمس، طائرتين مسيرتين وأعطبت خمسة أطقم قتالية للميليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.

أتى ذلك مع استمرار تهديد تلك الميليشيات لحياة آلاف المدنيين المتواجدين في المحافظة.

ومنذ مطلع العام الجاري (فبراير 2021)، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

فيما ندد المجتمع الدولي بتلك الهجمات، لما تحمل من مخاطر على ملايين النازحين في المحافظة، ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في مأرب.