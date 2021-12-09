شاهد بالفيديو.. هروب مليشيا الحوثي من معارك جبهات مأرب ارتفاع ضحايا قصف مخيم ”الحمة“ بمأرب إلى 6 أطفال وامرأة رتفاع ضحايا قصف مخيم الحمة للنازحين بمأرب إلى 6 أطفال وامرأة تفاصيل معارك لم تعرف التوقف في جبهات جنوب مأرب ومصير المليشيات الحوثية دولة تفرض قانوناً صارماً بشأن السجائر للمراهقين البدء في زرع الرقاقات الإلكترونية بأدمغة البشر أحدث دراسات الطب تكشف كيف يقتل فيروس كورونا الدماغ .. لن تصدقوا السعودية وقطر تعلنان موقفا موحدا وجديدا من الازمة اليمنية ليفربول يبرز أربعة أرقام قياسية جديدة لصلاح بيان سعودي قطري مشترك ومحمد بن سلمان يبعث برقية لـ تميم بن حمد عقب مغادرته قطر
ارتفع ضحايا القصف الصاروخي الذي شنته مليشيات الحوثي الإجرامية، الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول، على مخيم للنازحين في مدينة مأرب إلى إصابة 6 أطفال وامرأة في حصيلة نهائية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات مكتب الصحة بمأرب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الإحصائية النهائية لضحايا القصف الصاروخي على مخيم الحمة للنازحين بمدينة مأرب ارتفع إلى 6 أطفال وامرأة مصابين وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة.
وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أعلنت صباح الخميس، تعرض المخيم لهجومين بصاروخين بالستيين، أطلقتهما مليشيا الحوثيين بشكل مباشر باتجاه المدنيين، مؤكدة استمرار المليشيا في ارتكاب جرائم حرب والانتهاك الصارخ لكل المواثيق والمعاهدات الإنسانية والدولية.
ويستضيف موقع النزوح في "الحمة" ما يقرب من 250 أسرة – أي أكثر من 1500 شخص. وتديره منظمة الهجرة الدولية.