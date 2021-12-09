ارتفاع ضحايا قصف مخيم ”الحمة“ بمأرب إلى 6 أطفال وامرأة

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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ارتفع ضحايا القصف الصاروخي الذي شنته مليشيات الحوثي الإجرامية، الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول، على مخيم للنازحين في مدينة مأرب إلى إصابة 6 أطفال وامرأة في حصيلة نهائية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات مكتب الصحة بمأرب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الإحصائية النهائية لضحايا القصف الصاروخي على مخيم الحمة للنازحين بمدينة مأرب ارتفع إلى 6 أطفال وامرأة مصابين وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة.

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أعلنت صباح الخميس، تعرض المخيم لهجومين بصاروخين بالستيين، أطلقتهما مليشيا الحوثيين بشكل مباشر باتجاه المدنيين، مؤكدة استمرار المليشيا في ارتكاب جرائم حرب والانتهاك الصارخ لكل المواثيق والمعاهدات الإنسانية والدولية.

ويستضيف موقع النزوح في "الحمة" ما يقرب من 250 أسرة – أي أكثر من 1500 شخص. وتديره منظمة الهجرة الدولية.