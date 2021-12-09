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رتفاع ضحايا قصف مخيم الحمة للنازحين بمأرب إلى 6 أطفال وامرأة

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب
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ارتفع ضحايا القصف الصاروخي الذي شنته مليشيات الحوثي الإجرامية اليوم على مخيم للنازحين في مدينة مأرب إلى إصابة 6 أطفال وامرأة في حصيلة نهائية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات مكتب الصحة بمأرب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الإحصائية النهائية لضحايا القصف الصاروخي على مخيم الحمة للنازحين بمدينة مأرب ارتفع إلى 6 أطفال وامرأة مصابين وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة.

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