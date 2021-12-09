رتفاع ضحايا قصف مخيم الحمة للنازحين بمأرب إلى 6 أطفال وامرأة تفاصيل معارك لم تعرف التوقف في جبهات جنوب مأرب ومصير المليشيات الحوثية دولة تفرض قانوناً صارماً بشأن السجائر للمراهقين البدء في زرع الرقاقات الإلكترونية بأدمغة البشر أحدث دراسات الطب تكشف كيف يقتل فيروس كورونا الدماغ .. لن تصدقوا السعودية وقطر تعلنان موقفا موحدا وجديدا من الازمة اليمنية ليفربول يبرز أربعة أرقام قياسية جديدة لصلاح بيان سعودي قطري مشترك ومحمد بن سلمان يبعث برقية لـ تميم بن حمد عقب مغادرته قطر عاجل: المنتخب اليمني يمطر شباك البحرين بخماسية نظيفة ويتأهل للدور القادم محمد بن زايد مخاطبا ولي العهد السعودي.. الله لا يفرقنا يا أبو سلمان
لليوم الثاني على التوالي لم تتوقف المعارك في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب, حيث زجت المليشيات الحوثية بعشرات الانساق القتالية إلى تلك الجبهة طمعا في احراز أي تقدم , لكنها اصطدمت بمقاومة شرسة من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وقالت ومصادر عسكرية لمأرب برس أن ضحايا المليشيات الحوثية بالمئات يوميا وان شعاب وكثبان الجبهة الجنوبية ملئيه بجثث المليشيات, وأضاف المصدر ان المعارك الحالية تأتي تحت قيادة إيرانية مباشرة من حاكم صنعاء المحتلة حسن ايرلو, وتحت اشراف خبرات وأفراد الحرس الثوري الايراني.
وأوضح ان المعركة الحالية كشفت عن تسلح المليشيات الحوثية بترسانة عسكرية كبيرة وحديثة جدا ,
من بينها مئات الصواريخ الحرارية والمضادة للدروع ذات الصناعة الإيرانية وصواريخ أخرى تم تزويد المليشيات الحوثية بها حديثا .
كما أسفرت المواجهات عن استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، فيما أدى القصف المدفعي للجيش الوطني إلى تدمير أكثر من 8 عربات و7 أطقم بعتادها وأفرادها.
في غضون ذلك، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة أطقم وعربات للمليشيا في مختلف جبهات القتال ومقتل جميع من كانوا على متنها.