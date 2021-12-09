تفاصيل معارك لم تعرف التوقف في جبهات جنوب مأرب ومصير المليشيات الحوثية

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- خاص

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لليوم الثاني على التوالي لم تتوقف المعارك في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب, حيث زجت المليشيات الحوثية بعشرات الانساق القتالية إلى تلك الجبهة طمعا في احراز أي تقدم , لكنها اصطدمت بمقاومة شرسة من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقالت ومصادر عسكرية لمأرب برس أن ضحايا المليشيات الحوثية بالمئات يوميا وان شعاب وكثبان الجبهة الجنوبية ملئيه بجثث المليشيات, وأضاف المصدر ان المعارك الحالية تأتي تحت قيادة إيرانية مباشرة من حاكم صنعاء المحتلة حسن ايرلو, وتحت اشراف خبرات وأفراد الحرس الثوري الايراني.

وأوضح ان المعركة الحالية كشفت عن تسلح المليشيات الحوثية بترسانة عسكرية كبيرة وحديثة جدا ,

من بينها مئات الصواريخ الحرارية والمضادة للدروع ذات الصناعة الإيرانية وصواريخ أخرى تم تزويد المليشيات الحوثية بها حديثا .

كما أسفرت المواجهات عن استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، فيما أدى القصف المدفعي للجيش الوطني إلى تدمير أكثر من 8 عربات و7 أطقم بعتادها وأفرادها.

في غضون ذلك، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة أطقم وعربات للمليشيا في مختلف جبهات القتال ومقتل جميع من كانوا على متنها.