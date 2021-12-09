دولة تفرض قانوناً صارماً بشأن السجائر للمراهقين

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أصدرت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس، قانوناً جديداً يحظر بيع السجائر للأجيال المقبلة في الوقت الذي تهدف فيه البلاد إلى أن تصبح خالية من التدخين بحلول عام 2025.
وأوضحت مساعدة وزير الصحة عائشة فيرال، أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عاماً أو أقل لن يتمكنوا أبداً من شراء التبغ بشكل قانوني عندما يدخل قانون بهذا الشأن حيز التنفيذ، بمعنى أن أي شخص مولود بعد 2008 لن يكون قادراً على شراء منتجات التبغ طوال حياته حتى ينشأ جيل خالٍ تماماً من المدخنين.
وقالت مساعدة وزير الصحة في بيان لها اليوم: “نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدأوا التدخين أبداً، لذا سنجرم بيع أو توريد منتجات التبغ الذي يتم تدخينه إلى شرائح جديدة من الشباب”.
وأضافت: “إنه يوم تاريخي لصحة شعبنا”، مؤكدة أن التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة في نيوزيلندا ويسبب واحداً من كل أربعة أمراض سرطانية.
ووفقاً لهذا القانون الجديد، فسيتمكن الأشخاص فقط من شراء منتجات التبغ التي تحتوي على مستويات منخفضة للغاية من النيكوتين، كما سيتمكن عدد أقل من المتاجر من بيع منتجات التبغ.