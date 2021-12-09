السعودية وقطر تعلنان موقفا موحدا وجديدا من الازمة اليمنية

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أعلن بيان سعودي قطري مشترك، اليوم الخميس، توافق نظرات البلدين حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأفاد البيان الذي صدر عقب مغادرة ولي العهد السعودي، قطر بعد زيارة أجراها لها عقب زيارة سلطنة عمان والإمارات أن الجانبان أشادا بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).
وأكدت قطر على أهمية بيان المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وتعد زيارة ولي العهد السعودي إلى العاصمة الدوحة، هي الرسمية الأولى التي يجريها إلى قطر منذ عودة العلاقات بين البلدين في مطلع العام الجاري.
ومن المقرر أن يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الكويت، غداً الجمعة، خامس محطات جولته الخليجية والأخيرة.