عاجل: المنتخب اليمني يمطر شباك البحرين بخماسية نظيفة ويتأهل للدور القادم

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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تأهل المنتخب اليمني للناشئين اليوم الخميس للدور القادم في بطولة غرب اسيا المقامة بالسعودية، بفوز كبير على منتخب البحرين.

وامطر المنتخب اليمني شباك البحرين بخمسة اهداف دون رد.،حيث انتهت المباراة قبل قليل.

بهذا الفوز تأهل المنتخب اليمني الى نصف نهائي بطولة غرب اسيا للناشئين، بعد ان رفع رصيده الى 6 نقاط متصدرا مجموعته التي تضم البحرين والأردن.

وكان المنتخب اليمني قد فاز في المباراة الاولى على الاردن 3-1 بعد ان كان متأخرا بهدف.