بيان سعودي قطري مشترك ومحمد بن سلمان يبعث برقية لـ تميم بن حمد عقب مغادرته قطر عاجل: المنتخب اليمني يمطر شباك البحرين بخماسية نظيفة ويتأهل للدور القادم محمد بن زايد مخاطبا ولي العهد السعودي.. الله لا يفرقنا يا أبو سلمان الحكومة اليمينة تعلن مقتل قيادي في الجناح العسكري لحزب الله خلال معارك مارب تفاصيل معارك هي الأعنف والأشرس خلال الساعات الماضية وحتى الحظة في جبهات مأرب بعد خسائرها في جبهات مأرب ونتكاستها المدوية خلافات وتصفيات تفتك بقيادات المليشيات الحوثية بعد المعارك الطاحنة جثث العناصر الحوثية لا تزال متناثرة حتى الآن في الصحاري والجبال خلفتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار صواريخ حوثية تستهدف مخيما للنازحين في مأرب أول تعليق من واشنطن تصف فية سلوك الحوثيين بـ«البغيض» و{يعيق الحل» «التحالف» يدمّر مخازن سرية للصواريخ والمسيّرات الحوثية في صنعاء
تأهل المنتخب اليمني للناشئين اليوم الخميس للدور القادم في بطولة غرب اسيا المقامة بالسعودية، بفوز كبير على منتخب البحرين.
وامطر المنتخب اليمني شباك البحرين بخمسة اهداف دون رد.،حيث انتهت المباراة قبل قليل.
بهذا الفوز تأهل المنتخب اليمني الى نصف نهائي بطولة غرب اسيا للناشئين، بعد ان رفع رصيده الى 6 نقاط متصدرا مجموعته التي تضم البحرين والأردن.
وكان المنتخب اليمني قد فاز في المباراة الاولى على الاردن 3-1 بعد ان كان متأخرا بهدف.