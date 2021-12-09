جورج قرداحي :حزب الله​ دعمني وأنا شاكر لذلك وميقاتي كان يتمنى اتصال من محمد بن سلمان

بيان سعودي قطري مشترك ومحمد بن سلمان يبعث برقية لـ تميم بن حمد عقب مغادرته قطر عاجل: المنتخب اليمني يمطر شباك البحرين بخماسية نظيفة ويتأهل للدور القادم محمد بن زايد مخاطبا ولي العهد السعودي.. الله لا يفرقنا يا أبو سلمان الحكومة اليمينة تعلن مقتل قيادي في الجناح العسكري لحزب الله خلال معارك مارب تفاصيل معارك هي الأعنف والأشرس خلال الساعات الماضية وحتى الحظة في جبهات مأرب بعد خسائرها في جبهات مأرب ونتكاستها المدوية خلافات وتصفيات تفتك بقيادات المليشيات الحوثية بعد المعارك الطاحنة جثث العناصر الحوثية لا تزال متناثرة حتى الآن في الصحاري والجبال خلفتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار صواريخ حوثية تستهدف مخيما للنازحين في مأرب أول تعليق من واشنطن تصف فية سلوك الحوثيين بـ«البغيض» و{يعيق الحل» «التحالف» يدمّر مخازن سرية للصواريخ والمسيّرات الحوثية في صنعاء
قال وزير الإعلام اللبناني المستقبل جورج قرداحي إنه لم يكن "وديعة سورية" في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مؤكدا أن قرار استقالته "ذاتي ومستقل ولم يكن متمسكا بالوزارة".
وقال قرداحي: رئيس "تيار المردة" الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية أكد لي أنّه معي في أي قرار أتخذه سواء بالبقاء في الوزارة او الاستقالة". وأضاف: "حزب الله شعر أن موقفي موقف سيادي لذلك دعمني وأنا شاكر لذلك وكنت أتمنى من كل الجهات أن يكون موقفهم سياديا".
وقال: "ميقاتي كان يتمنى أن يتواصل معه (ولي العهد السعودي الأمير محمد) بن سلمان.. وغير صحيح أن الحكومة هي حكومة حزب الله كما اعتبر وزير الخارجية السعودي... أصدقائي في الخليج قالوا لي أن ليس هناك أمرا مسيئا لدول الخليج في تصريحاتي ولم تكن الظروف مناسبة لأتواصل مع أصدقائي هناك بسبب هول الهجمة الخليجية على لبنان".