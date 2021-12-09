بيان سعودي قطري مشترك ومحمد بن سلمان يبعث برقية لـ تميم بن حمد عقب مغادرته قطر عاجل: المنتخب اليمني يمطر شباك البحرين بخماسية نظيفة ويتأهل للدور القادم محمد بن زايد مخاطبا ولي العهد السعودي.. الله لا يفرقنا يا أبو سلمان الحكومة اليمينة تعلن مقتل قيادي في الجناح العسكري لحزب الله خلال معارك مارب تفاصيل معارك هي الأعنف والأشرس خلال الساعات الماضية وحتى الحظة في جبهات مأرب بعد خسائرها في جبهات مأرب ونتكاستها المدوية خلافات وتصفيات تفتك بقيادات المليشيات الحوثية بعد المعارك الطاحنة جثث العناصر الحوثية لا تزال متناثرة حتى الآن في الصحاري والجبال خلفتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار صواريخ حوثية تستهدف مخيما للنازحين في مأرب أول تعليق من واشنطن تصف فية سلوك الحوثيين بـ«البغيض» و{يعيق الحل» «التحالف» يدمّر مخازن سرية للصواريخ والمسيّرات الحوثية في صنعاء
أظهر مقطع فيديو متداوَل عبر التواصل الاجتماعي مقتطفات من الحوار الودي الذي دار بين ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير للإمارات وفي المقطع الذي تداوله المغردون، قال الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال ولي العهد السعودي في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان، والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان قائلا: " وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد". وزار ولي العهد السعودي، العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، بعد زيارته سلطنة عمان وقبل أن يتوجه إلى قطر ضمن جولته إلى دول الخليج العربية.