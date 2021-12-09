محمد بن زايد مخاطبا ولي العهد السعودي.. الله لا يفرقنا يا أبو سلمان

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أظهر مقطع فيديو متداوَل عبر التواصل الاجتماعي مقتطفات من الحوار الودي الذي دار بين ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير للإمارات وفي المقطع الذي تداوله المغردون، قال الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال ولي العهد السعودي في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان، والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان قائلا: " وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد". وزار ولي العهد السعودي، العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، بعد زيارته سلطنة عمان وقبل أن يتوجه إلى قطر ضمن جولته إلى دول الخليج العربية.