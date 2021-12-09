تفاصيل معارك هي الأعنف والأشرس خلال الساعات الماضية وحتى الحظة في جبهات مأرب

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تدور في الأثناء معارك عنيفة بين قوات الجيش مسنودة بالمقاومة من جهة وبين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مارب.
وقال مصدر عسكري، إن معارك هي الأعنف تشهدها الجبهات الجنوبية على امتدادها من أطراف مديرية صرواح الى الجوبة، إذ تشن ميليشيا الحوثي هجمات انتحارية، تواجه بصمود للقوات الحكومية.
وأضاف أن المعارك متواصلة لأكثر من يومين، منذ صعدت ميليشيا الحوثي هجماتها محاولة إحراز تقدم في المحافظة، مشيرا إلى أن الميليشيا "تتكبد خسائر كبيرة على الأرض دون تحقيق أي من أهدافها".
وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى (لم يحدد عددهم) جلهم من عناصر الميليشيا التي تعتمد "الأنساق" أو ما يعرف عسكرياً بالأمواج البشرية في هجماتها، بينما يصدها الجيش مستعيناً بتحصيناته التي أعدها استعداداً للمعركة.
وأشاد المصدر بفاعلية طيران التحالف العربي الذي يساند القوات الحكومية "في معركة العروبة" حد وصفه، مشيراً الى أن الغارات دمرت آليات ومعدات وتعزيزات للميليشيا كانت في طريقها الى الجبهة. وقبل نحو عامين، أطلقت ميليشيا الحوثي عملية عسكرية واسعة لم تهدأ ، للسيطرة على محافظة مارب المركز الأبرز للحكومة الشرعية شمال البلاد. قوبلت تلك الهجمات بصمود القوات الحكومية.