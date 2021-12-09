«التحالف» يدمّر مخازن سرية للصواريخ والمسيّرات الحوثية في صنعاء

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 234

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم ، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مشيراً إلى أن العملية استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

وأوضح «التحالف»، أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن للطائرات المسيّرة بأحد المواقع بمديرية الثورة في صنعاء، وتدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث، إضافة إلى تدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات بمنطقة جبلية في محيط صنعاء.

وأكد «التحالف»، اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مشيراً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية .

واعترضت القوات الجوية لـ«التحالف»، يوم أمس، طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية، وجرى التعامل معها وتدميرها، ما يؤكد قدرات قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية الظاهرة والمخفية للميليشيات الحوثية