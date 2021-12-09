أمير قطر يكشف نتائج اللقاء مع ولي العهد السعودي ويؤكد على قوة العلاقة بين البلدين

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة ستعمق الروابط القوية بين البلدين لا سيما في ظل ظروف المنطقة.

جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "العربية" في تغريدة على حسابها في تويتر، بعد وصول ولي العهد السعودي في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، وترؤسه هو وأمير قطر الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

واعتبر أمير قطر أن "علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين".

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر مساء اليوم: "ناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم"، مختتما تغريدته بالقول "مرحبا بكم أخي محمد في قطر".

علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين، وناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، وصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في أول زيارة رسمية يجريها إلى قطر منذ عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول الرباعي العربي في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووصل ولي العهد السعودي إلى الدوحة في زيارة رسمية قادما من العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، ضمن جولة خليجية يجريها محمد بن سلمان. وكان أمير قطر، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله والوفد المرافق له مطار الدوحة الدولي