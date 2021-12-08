معارك شرسة جنوبي مأرب وجثث مليشيا الحوثي متناثرة في الجبهات

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دارت معارك واشتباكات قوية، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر/كانون الأول، بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثيين من جهة أخرى في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

ودارت المعارك في منطقتي "أم ريش" و"الفليحة" بعد أن حاول الحوثيون التقدم في تلك الجبهة التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام.

وأكد مصدر ميداني أن ميليشيات الحوثي منيت بخسائر فادحة في الآليات والأطقم القتالية وكذلك في صفوف عناصرها، إذ قتل العشرات في المعارك التي استمرت من الفجر وحتى قبيل المغرب.

وشوهدت عدد من الآليات التابعة للميليشيا تحترق، فيما جثث المقاتلين الحوثيين متناثرة في جبهات القتال.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليوم، إن الجيش ألحق بالحوثيين خسائر "كبيرة" في العتاد والأرواح في معارك عنيفة جنوبي مأرب.

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت خلال المعارك من إجبار الحوثيين على الفرار، ودمرت خمسة أطقم للميليشيا المدعومة من إيران، إضافةً إلى إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لها.

وذكر أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للحوثيين.