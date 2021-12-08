إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل الخطأ الطبي القاتل الذي هدد حياتها

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشفت الإعلامية المصرية إيمان الحصري عن المراحل الصعبة التي مرت بها خلال أزمتها الصحية، بسبب خطأ طبي.

وقالت الحصري خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، إنه تم نقلها من العناية المركزة كان بسبب الحرص على حالتها النفسية.

وأشارت إلى أن تلك القصة التي بدأت قبل 8 أشهر حينما دخلت إلى المستشفى لإجراء جراحة، ولكنها تعرضت لأخطاء طبية تسببت في مكوثها بالمستشفى لـ 8 أشهر، توجهت فيها إلى ألمانيا من أجل إنقاذ الموقف.

وأوضحت أنها دخلت لإجراء جراحة بسيطة على أن تغادر المستشفى بعد يومين، ولكنها فوجئت بالأمر يصل لـ 8 أشهر، وذلك بسبب خطأ طبي وقع أثناء الجراحة.

وأضافت أنها أجرت 7 جراحات في 21 يوما فقط، وفي كل مرة حينما كانت تخرج من العمليات كان الوضع يزداد سوءا، وهو ما كان يجعلها تعود لغرفة العمليات مرة أخرى.

وتابعت أن الخطأ الطبي وقع في منطقة الأمعاء بالتحديد القولون، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.