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التحالف يعلن تدمير طائرتين انطلقتا من مطار صنعاء

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الأربعاء، تدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقهما الحوثيون انطلق إحدى هذه الطائرات من مطار صنعاء الدولي المغلق منذ سنوات.

وقال في بلاغ مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية إنه دمر مسيرتين بالأجواء اليمنية، بينما رصد انطلاق إحدى الطائرات المسيرة من مطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد.

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