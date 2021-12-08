أول موقف أمريكي عقب تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- رويترز

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تعهدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي بدعم الولايات المتحدة لإصلاحات شاملة في اليمن، ‏الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة وانهيارا قياسيا غير مسبوق للريال.

وجاء بيان نشرته السفارة الأمريكية على "تويتر" يوم الأربعاء "إن كاثي ناقشت مع محافظ البنك المركزي اليمني المعين حديثا أحمد غالب، الحاجة إلى استمرار التعاون الدولي القوي والإعانات المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد اليمني".

ورحبت واشنطن بتعيين محافظ ورئيس جديد للبنك المركزي اليمني، مؤكدة أنها خطوة نحو تحقيق الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي.

وقال المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ إن "الولايات المتحدة ترحب بالتعيين الجديد لمحافظ وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني".

وأضاف في بيان أن واشنطن "تنتهز هذه الفرصة لدعوة المانحين لدعم جهود البنك المركزي اليمني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي"، مشيرة إلى الحاجة الماسة لهذا الدعم والذي يساهم في تخفيف الكثير من معاناة اليمنيين.

وأثار قرار تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي ارتياحا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية في اليمن، لما يمتلكه المحافظ الجديد من كفاءة وخبرة اقتصادية فضلا عن علاقات دولية واسعة.

كما انعكس القرار إيجابيا على قيمة الريال اليمني الذي استعاد بعض قيمته أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن بجنوب البلاد لترتفع إلى 1290 ريالا للدولار الواحد للشراء و1360 ريالا للبيع وفقا لمتعاملين وصرافين بعدن مساء الأربعاء.

وكانت قيمة العملة قد شهدت مؤخرا موجة هبوط حاد لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار وسط تصاعد تحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.