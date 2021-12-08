مقتل 96 حوثيا في مأرب

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي، الأربعاء، مقتل 96 حوثيا في محافظة مأرب وسط اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال التحالف: "نفذنا 16 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأوضح أن "الهجمات دمرت 11 آلية عسكرية، ومنظومة دفاع جوي، وقضت على أكثر من 95 عنصراً إرهابياً"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب الحوثيين حول هذا البيان.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

‎ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن أسفرت عن سقوط 377 ألف قتيل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.