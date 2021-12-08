الحكومة ”الشرعية“ توقف الرحلات البرية إلى منفذ ”الوديعة“ مؤقتاً.. الأسباب

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أقرت وزارة النقل اليمنية، إيقاف الرحلات البرية إلى منفذ الوديعة الحدودي ومنه إلى السعودية بشكل مؤقت حتى الأحد القادم.
وقالت الوزارة في تعميم وجهته إلى شركات النقل بمختلف المحافظات اليمنية، أطلع عليه "يمن شباب نت"، بأنه تم توقيف جميع الرحلات المتجهة إلى السعودية عبر منفذ الوديعة البري، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء الثامن من الشهر الجاري وحتى الأحد القادم.
وبررت الوزارة القرار بأنه استجابة لمذكرة المنفذ الحدودي والتي طالبت باتخاذ إجراءات للحد من تكدس المسافرين في الوديعة وعدم قدرة الميناء على استيعاب رحلات أخرى.
ومطلع نوفمبر الفائت، أعلنت الحكومة اليمنية إعادة فتح منفذ الوديعة البري للمعتمرين اليمنيين بعد توقف إجباري للعامين الماضيين جراء تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي ضاعف من عدد المسافرين عبر المنفذ الوحيد مع السعودية.