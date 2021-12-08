الدكتوراه للباحث المستشار عثمان العيدروس في إدارة الأعمال

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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حصل الباحث المستشار عثمان العيدروس على درجة الدكتوراه في إدارة الاعمال من جامعة بامو الهند على أطروحته الموسومة بـ"دور التسويق الإلكتروني في تحقيق النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن و الهند دراسة مقارنة".

وهدفت الدراسة إلى معرفة أدوات التسويق الإلكتروني والعوامل المؤثرة وكذلك التحديات والصعوبات وإلي أي مدى يسهم التسويق الإلكتروني في تحقيق النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن والهند بشكل مقارن.

وبينت النتائج بأن هناك توجه كبير واستخدام للتسويق الإلكتروني في البلدين مع تشابه لبعض الأدوات وتقدم للهند في هذا الجانب وقد أوضحت الدراسة العوامل المؤثرة في كلا البلدين وحددت الصعوبات التي تواجه التسويق الإلكتروني في البلدين، وقد كانت النتيجة ل اثر التسويق الإلكتروني في تحقيق النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن و الهند إيجابية.

وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات للمعنيين في اليمن والهند بما من شأنه توسيع استخدام التسويق الإلكتروني و تجاوز العقبات والعمل بتوصيات ونتائج هذه الدراسة.

وتكونت لجنة المناقشة من البروفيسور د. سيد ازهار الدين رئيس قسم التجارة رئيسا وممتحناً داخليا د. بي سي ادكني ممتحناً خارجياً والدكتور باثان فاجوالا خان مشرفا عن الرسالة.

وأشادت اللجنة والحاضرون بالمحتوى الذي قدمه الباحث في رسالته وبأهمية موضوع الدراسة متمنين له مزيداً من التفوق والنجاح في حياته العلمية والعملية.