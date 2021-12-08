«سبع عجاف» في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين نقابة المعلمين تدعوا رئيس الجمهورية لزيادة الأجور والمرتبات وتدين جريمةإغتيال التربوي إيهاب باوزير شاهد.. صور لبقايا حطام طائرات حوثية مفخخة دمرها التحالف مختطف يسقط وهو ينزف دماً في قاعة محكمة حوثية بصنعاء ومناشدات عاجلة لإنقاذه مواطن سعودي في فرنسا يزعم انه ضمن الفريق الذي اغتال الصحفي خاشقجي وسفارة المملكة تصدر بيانا عاجلا الخارجية الأمريكية تحدد ما العائق الذي يحول دون تحقيق السلام في اليمن وضع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في العزل الصحي الأرصاد تحذر من احتمال تكون الضريب (الصقيع) في 7 محافظات وتتوقع أجواء شديدة البرودة بـ 1000 عنصر مخابراتي.. إسرائيل تستهدف «نووي إيران» مع افتتاح «الربع الخالي».. السعودية تربط القلوب الخليجية بـ 6 طرق برية
أقامت السلطة المحلية لأمانة العاصمة صنعاء، أمس، فعالية اشهار تقرير حقوقي رصد انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي في الأمانة خلال سبع سنوات.
وكشف تقرير "سبع عجاف" الذي اعده فريق الرصد بمكتب حقوق الانسان أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت اكثر من 95 الف جريمة وانتهاك بحق أبناء أمانة العاصمة خلال سبع سنوات.
وأوضح التقرير أن جرائم المليشيا التابعة لإيران انتهكت كافة حقوق الناس وحرماتهم وتوزعت بين القتل خارج القانون والقتل تحت التعذيب والاخفاء القسري وتجنيد الأطفال والسطو على الممتلكات والمضايقة في سبل العيش وغيرها من الجرائم والانتهاكات.
وقال مدير مكتب حقوق الانسان بالأمانة فهمي الزبيري إن جرائم مليشيا الحوثي اكثر بكثير مما رصده التقرير نتيجة تخوف الضحايا في امانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة المليشيات عن الإبلاغ بالجرائم المرتكبة بحقهم إضافة الى صعوبة عمل فرق الرصد خشية انتقام المليشيا الاجرامية.
ودعا الزبيري كافة الجهات المعنية بحقوق الانسان إلى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على المليشيا لإيقاف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الأمانة والشعب اليمني والافراج الفوري عن المخفيين.