«سبع عجاف» في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أقامت السلطة المحلية لأمانة العاصمة صنعاء، أمس، فعالية اشهار تقرير حقوقي رصد انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي في الأمانة خلال سبع سنوات.

وكشف تقرير "سبع عجاف" الذي اعده فريق الرصد بمكتب حقوق الانسان أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت اكثر من 95 الف جريمة وانتهاك بحق أبناء أمانة العاصمة خلال سبع سنوات.

وأوضح التقرير أن جرائم المليشيا التابعة لإيران انتهكت كافة حقوق الناس وحرماتهم وتوزعت بين القتل خارج القانون والقتل تحت التعذيب والاخفاء القسري وتجنيد الأطفال والسطو على الممتلكات والمضايقة في سبل العيش وغيرها من الجرائم والانتهاكات.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان بالأمانة فهمي الزبيري إن جرائم مليشيا الحوثي اكثر بكثير مما رصده التقرير نتيجة تخوف الضحايا في امانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة المليشيات عن الإبلاغ بالجرائم المرتكبة بحقهم إضافة الى صعوبة عمل فرق الرصد خشية انتقام المليشيا الاجرامية.

ودعا الزبيري كافة الجهات المعنية بحقوق الانسان إلى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على المليشيا لإيقاف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الأمانة والشعب اليمني والافراج الفوري عن المخفيين.