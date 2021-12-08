شاهد.. صور لبقايا حطام طائرات حوثية مفخخة دمرها التحالف

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نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، مجموعة من الصور لبقايا حطام الطائرات المسيرة الحوثية والتي أعلن التحالف عن اعتراضها وتدميرها أمس الاول (الإثنين).
وأعلن التحالف ، فجر اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة للمليشيا الحوثية بالأجواء اليمنية.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة "واس" أن وزارة الدفاع السعودية، اعترضت ودمرت هدف جوي معادٍ باتجاه المنطقة الغربية.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف رصد سقوط مقذوف معادي، أطلقه الحوثيون بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بمدينة جازان جنوبي المملكة.
وتصاعدت هجمات الانقلابيين الحوثيين باتجاه السعودية، قابلها عمليات جوية نوعية لطيران التحالف في صنعاء ومحافظات اخرى خلال الأيام الماضية.