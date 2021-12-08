نقابة المعلمين تدعوا رئيس الجمهورية لزيادة الأجور والمرتبات وتدين جريمةإغتيال التربوي إيهاب باوزير شاهد.. صور لبقايا حطام طائرات حوثية مفخخة دمرها التحالف مختطف يسقط وهو ينزف دماً في قاعة محكمة حوثية بصنعاء ومناشدات عاجلة لإنقاذه مواطن سعودي في فرنسا يزعم انه ضمن الفريق الذي اغتال الصحفي خاشقجي وسفارة المملكة تصدر بيانا عاجلا الخارجية الأمريكية تحدد ما العائق الذي يحول دون تحقيق السلام في اليمن وضع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في العزل الصحي الأرصاد تحذر من احتمال تكون الضريب (الصقيع) في 7 محافظات وتتوقع أجواء شديدة البرودة بـ 1000 عنصر مخابراتي.. إسرائيل تستهدف «نووي إيران» مع افتتاح «الربع الخالي».. السعودية تربط القلوب الخليجية بـ 6 طرق برية مليشيات الحوثي تنقل مسلحيه في حافلات مدنية ومصادر تكشف التفاصيل
طالبت سفارة السعودية لدى فرنسا، امس الثلاثاء، السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن "بشكل فوري"، مؤكدة عدم علاقته إطلاقاً بقضية جمال خاشقجي.
وقالت السفارة السعودية في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة".
وأضافت السفارة السعودية مطالبة بإخلاء سبيل مواطنها "فوراُ": "تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وهم حالياً يقضون عقوبتهم".
واعتقلت السلطات الفرنسية الثلاثاء شخصا يدعى خالد العتيبي - زعم بأنه كان ضمن الفريق الذي اغتال الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018- في مطار شارل ديغول بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.
وقد أكد مصدر في الشرطة الفرنسية نبأ الاعتقال.