الخارجية الأمريكية تحدد ما العائق الذي يحول دون تحقيق السلام في اليمن

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية "ان مليشيا الحوثي الانقلابية، هي العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي امس "أظهر الحوثيون عدم جديتهم في حل الصراع من خلال أعمالهم على الأرض بما في ذلك هجومهم على مأرب وهجماتهم المستمرة ضد السعودية التي يمكن أن تلحق ضرراً جسيماً بالمدنيين وتشكل في الوقت الحالي عقبة أمام الحلول الدبلوماسية".

واستطرد " يعمل مبعوثنا الخاص عن كثب مع نظيره في الأمم المتحدة هانز جرونبرج لبذل كل ما في وسعنا لتأمين وقف إطلاق النار لمعالجة الأولويات الإنسانية والاقتصادية العاجلة لاستئناف العملية السياسية في اليمن".

وأردف " لقد ساعد سلوك الحوثيين المستهجن في توحيد العالم ضدهم لإثبات للعالم أنهم على الأقل في الوقت الحالي غير مهتمين بالدبلوماسية ولا يبدو أنهم مهتمون بالسلام، فهدفنا هو تغيير ذلك من خلال العمل مع شركائنا السعوديين والعمل مع حكومة الجمهورية اليمنية والعمل مع شركاء آخرين في المنطقة لتحريك العملية الدبلوماسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا وضع وقف لإطلاق النار وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني".

ولفت برايس الانتباه إلى أن الشعب اليمني الذي يعاني أكثر من غيره في المقام الأول قد عانى من الحوثيين من خلال هجماتهم المستمرة وعدم استعدادهم للسماح بتدفق كافٍ من المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من البلاد التي لا تزال تمثل أسوأ كارثة إنسانية مستمرة في العالم.