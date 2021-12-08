الخارجية الأمريكية تحدد ما العائق الذي يحول دون تحقيق السلام في اليمن وضع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في العزل الصحي الأرصاد تحذر من احتمال تكون الضريب (الصقيع) في 7 محافظات وتتوقع أجواء شديدة البرودة بـ 1000 عنصر مخابراتي.. إسرائيل تستهدف «نووي إيران» مع افتتاح «الربع الخالي».. السعودية تربط القلوب الخليجية بـ 6 طرق برية مليشيات الحوثي تنقل مسلحيه في حافلات مدنية ومصادر تكشف التفاصيل ”واشنطن“ تدعو لدعم البنك المركزي اليمني ”واشنطن“ تكشف تفاصيل ”أكبر عملية مصادرة“ لشحنات أسلحة ونفط إيرانية مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار عسكري يتعلق بالسعودية الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 4كيانات إيرانية و وسورية
أفادت مصادر دبلوماسية أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش وضع نفسه الثلاثاء في عزل صحّي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولاً في المنظّمة الدولية تبيّن لاحقاً أنّه مصاب بكوفيد-19.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إنّ غوتيريش (72 عاماً) ألغى كل التزاماته الحضورية.
وكان من المفترض أن يحلّ الأمين العام مساء الأربعاء ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن.
والخميس كان من المقرّر أن يشارك غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يرأسه رئيس النيجر محمد بازوم ويتمحور حول تحديات الإرهاب والتغيّر المناخي.
وبازوم الذي تولّت بلاده في مطلع ديسمبر الجاري الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن وصل إلى نيويورك الثلاثاء وسيبقى فيها لغاية نهاية الأسبوع قبل أن يتوجّه إلى واشنطن.
ورفض المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك التعليق في الحال على هذه المعلومات.
وقبيل أيام أعلن دوجاريك أنّ غوتيريش تلقّى مؤخراً جرعته اللقاحية الثالثة المضادّة لفيروس كورونا، بعد أن تردّد طويلاً في استصواب الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقّي الجرعة اللقاحية الأولى.