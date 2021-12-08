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وضع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في العزل الصحي

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أفادت مصادر دبلوماسية أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش وضع نفسه الثلاثاء في عزل صحّي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولاً في المنظّمة الدولية تبيّن لاحقاً أنّه مصاب بكوفيد-19.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إنّ غوتيريش (72 عاماً) ألغى كل التزاماته الحضورية.

وكان من المفترض أن يحلّ الأمين العام مساء الأربعاء ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن.

والخميس كان من المقرّر أن يشارك غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يرأسه رئيس النيجر محمد بازوم ويتمحور حول تحديات الإرهاب والتغيّر المناخي.

وبازوم الذي تولّت بلاده في مطلع ديسمبر الجاري الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن وصل إلى نيويورك الثلاثاء وسيبقى فيها لغاية نهاية الأسبوع قبل أن يتوجّه إلى واشنطن.

ورفض المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك التعليق في الحال على هذه المعلومات.

وقبيل أيام أعلن دوجاريك أنّ غوتيريش تلقّى مؤخراً جرعته اللقاحية الثالثة المضادّة لفيروس كورونا، بعد أن تردّد طويلاً في استصواب الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقّي الجرعة اللقاحية الأولى.

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