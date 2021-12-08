الخارجية الأمريكية تحدد ما العائق الذي يحول دون تحقيق السلام في اليمن وضع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في العزل الصحي الأرصاد تحذر من احتمال تكون الضريب (الصقيع) في 7 محافظات وتتوقع أجواء شديدة البرودة بـ 1000 عنصر مخابراتي.. إسرائيل تستهدف «نووي إيران» مع افتتاح «الربع الخالي».. السعودية تربط القلوب الخليجية بـ 6 طرق برية مليشيات الحوثي تنقل مسلحيه في حافلات مدنية ومصادر تكشف التفاصيل ”واشنطن“ تدعو لدعم البنك المركزي اليمني ”واشنطن“ تكشف تفاصيل ”أكبر عملية مصادرة“ لشحنات أسلحة ونفط إيرانية مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار عسكري يتعلق بالسعودية الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 4كيانات إيرانية و وسورية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء، أن تكون الأجواء باردة الى شديدة البرودة ،مع احتمال تكون الصقيع في عدة محافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع (الضريب) على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب والضالع .
وأشار الى ان الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوه، حضرموت وغرب كل من الجوف ومأرب، فيما ستكون باردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.
ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة ، محذراً من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى .
ودعا المزارعين ورعاة المواشي و النحالين الى حماية المحاصيل الزراعية و الثروة الحيوانية والمناحل آثار البرودة الشديدة.
وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار : -1 ، عمران : 0 ،صنعاء : 0.4 ،السدة-إب : 6 ،إب : 6.8، سيئون : 7.5 المحويت : 8.3،عتق : 9.9 ، حجة : 12.6 .