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”واشنطن“ تدعو لدعم البنك المركزي اليمني

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، المانحين لدعم جهود البنك المركزي اليمني لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني.
 
جاء ذلك في بيان للمبعوث الأمريكي إلى اليمن، ليندر كينغ، رحب فيه بإعادة تشكيل قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني، بما في ذلك محافظ ونائب له.
 
وقال المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ترحب بتعيين مجلس محافظي البنك المركزي اليمني الجديد، داعيا المانحين لاغتنام هذه اللحظة لدعم جهود المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني.
 
وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى مثل هذه الدعم الذي سيوفر الإغاثة التي تشتد إليها حاجة اليمنيين.
 
ووصل سعر الدولار مساء الأحد إلى 1700 ريال، قبل أن يعود سعره مساء اليوم الثلاثاء إلى نحو 1400 ريال متأثرا بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي.
 
ومساء الإثنين، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، بتعيين أحمد بن أحمد غالب المعبقي محافظا للبنك، ومحمد عمر باناجة نائبا له، بالإضافة إلى تعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة البنك.

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