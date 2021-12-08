الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 4كيانات إيرانية و وسورية

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،فرض عقوبات على 15 فردا وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا، وتستهدف العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قام بتعيين 15 جهة فاعلة في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المدنيين الأبرياء والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين".

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "قبل قمة هذا الأسبوع من أجل الديمقراطية، تستهدف وزارة الخزانة أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان "، مشددة على أن "وزارة الخزانة ستواصل مواجهة الاستبداد".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن غي أبريل الماضي أنه فرض عقوبات "تستهدف 8 من قادة ميليشيا الباسيج من بينهم سليماني، والشرطة الإيرانية وأيضا 3 سجون بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019".