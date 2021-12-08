التحالف يعلن تفاصيل اعتراض وتدمير هدف جوي مُعاد باتجاه السعودية

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم (الأربعاء)، اعتراض وتدمير هدف جوي مُعاد باتجاه المنطقة الغربية.

وأكد العميد الركن تركي المالكي، أن «وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات لحماية أمن وسلامة المملكة».

وأضاف: «نتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف الأعمال العدائية العابرة للحدود».

‏ من جهة أخرى، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من يوم أمس، تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية.

وكان «التحالف» قد أكد إحباط «الدفاعات السعودية» محاولة حوثية جرت مساء أمس لاستهداف المدنيين بطريقة متعمدة ممنهجة.

وقال «التحالف»، إن المحاولة أسفرت عن سقوط مقذوف معاد بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان