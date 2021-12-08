الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران وسوريا الفرق الهندسة تكشف عن حقل ألغام للمليشيات على مساحة 700 متر بمناطق زراعية معارك طاحنة اليوم الثالث على التوالي وخسائر فادحة للمليشيات وطيران التحالف يدمر ثكنات عسكرية كبيرة «التحالف» يتحرك لإسقاط الحصانة عن منشآت حوّلتها المليشيات الحوثية إلى عسكرية التحالف يعلن تفاصيل اعتراض وتدمير هدف جوي مُعاد باتجاه السعودية واشنطن تعلن مصادرة أسلحة إيرانية حديثة ومتطورة كانت في طريقها إلى الحوثيين ما حقيقة إيقاف جميع الرحلات المتجهة إلى السعودية عبر منفذ الوديعة؟ اتفاق سعودي عماني بشأن الأزمة اليمنية منتخب اليمن للناشئين يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الأردني السعودية وعُمان تعلنان افتتاح أطول طريق بري بينهما
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم (الأربعاء)، اعتراض وتدمير هدف جوي مُعاد باتجاه المنطقة الغربية.
وأكد العميد الركن تركي المالكي، أن «وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات لحماية أمن وسلامة المملكة».
وأضاف: «نتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف الأعمال العدائية العابرة للحدود».
من جهة أخرى، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من يوم أمس، تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية.
وكان «التحالف» قد أكد إحباط «الدفاعات السعودية» محاولة حوثية جرت مساء أمس لاستهداف المدنيين بطريقة متعمدة ممنهجة.
وقال «التحالف»، إن المحاولة أسفرت عن سقوط مقذوف معاد بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان