ما حقيقة إيقاف جميع الرحلات المتجهة إلى السعودية عبر منفذ الوديعة؟

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة النقل اليمنية، إيقاف جميع الرحلات إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي، حتى الأحد القادم.

وقالت الوزارة في تعميم وجهته إلى شركات النقل بمختلف المحافظات اليمنية بأنه تم توقيف جميع الرحلات المتجهة إلى السعودية عبر منفذ الوديعة البري، إبتداء من يوم غدٍ الأربعاء الثامن من الشهر الجاري وحتى الأحد القادم.

وبررت الوزارة القرار بأنه إستجابة لمذكرة المنفذ الحدودي والتي طالبت بإتخاذ إجراءات للحد من تكدس المسافرين في الوديعة وعدم قدرة الميناء على إستيعاب رحلات أخرى.

وأكدت الوازة أنها ستوافي المنفذ بجدول الرحلات لكل شركة وموعد إنطلاقها.