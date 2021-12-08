ما حقيقة إيقاف جميع الرحلات المتجهة إلى السعودية عبر منفذ الوديعة؟

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أعلنت وزارة النقل اليمنية، إيقاف جميع الرحلات إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي، حتى الأحد القادم.
وقالت الوزارة في تعميم وجهته إلى شركات النقل بمختلف المحافظات اليمنية بأنه تم توقيف جميع الرحلات المتجهة إلى السعودية عبر منفذ الوديعة البري، إبتداء من يوم غدٍ الأربعاء الثامن من الشهر الجاري وحتى الأحد القادم.
وبررت الوزارة القرار بأنه إستجابة لمذكرة المنفذ الحدودي والتي طالبت بإتخاذ إجراءات للحد من تكدس المسافرين في الوديعة وعدم قدرة الميناء على إستيعاب رحلات أخرى.
وأكدت الوازة أنها ستوافي المنفذ بجدول الرحلات لكل شركة وموعد إنطلاقها.