اتفاق سعودي عماني بشأن الأزمة اليمنية

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اليوم الثلاثاء على أهمية ايجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك للبلدين، في ختام زيارة ولي العهد السعودي، لمسقط والتي تلاها وصوله إلى أبو ظبي في جولة خليجية بدأت الإثنين وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي قبل قمة مرتقبة بالمملكة.

وبحسب البيان فقد اتفق الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مؤكدين على "أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وأن لا يكون منطلقاً لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة".

وبشأن إيران حليفة السلطنة، شدد الجانبان على "أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لها بما يؤكد على مبادئ حُسن الجوار وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وعقب انتهاء الزيارة، وصل محمد بن سلمان، أبو ظبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، ضمن جولة خليجية تشمل 5 دول قبيل قمة مرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري لقادة مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن بن سلمان وصل البلاد في زيارة تستمر يومين، وكان في استقباله بمطار الرئاسة بالعاصمة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.