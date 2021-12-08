منتخب اليمن للناشئين يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الأردني

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حقق منتخبنا الوطني للناشئين الليلة فوزاً ثميناً على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف في تصفيات غرب آسيا تحت سن 17 سنة في مباراة جمعتهما مساء اليوم بمدينة الدمام السعودية.

وافتتح المنتخب الأردني التسجيل في الدقيقة الثالثة من ركلة ثابتة بواسطة أمين بوخليفة.

وشهد الشوط الثاني سيطرة تامة للمنتخب اليمني وتمكن من تحقيق هدفين عن طريق عبدالرحمن الخضر وعبد الله الدقين.

وسيتأهل منتخب اليمن مباشرة للدور التالي في حال فوزه أو تعادله مع البحرين، بينما ستدخله الخسارة في حسابات فارق الأهداف لحسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثانية.

ورغم خسارته احتفظ منتخب الأردن بصدارة المجموعة بالتساوي مع اليمن (3 نقاط) لكنه يستفيد من فارق الأهداف، بعدما فاز الأحد الماضي على البحرين 4-0.