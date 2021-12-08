آخر الاخبار

اتفاق سعودي عماني بشأن الأزمة اليمنية منتخب اليمن للناشئين يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الأردني السعودية وعُمان تعلنان افتتاح أطول طريق بري بينهما هل تكون عمليات التحالف الجديدة ضد الحوثي مغايرة لعملياته السابقة؟.. تقرير أرقام مفزعة.. تعرف على إحصائية جرائم فلول «الحوثي» بصنعاء في 7 أعوام مأرب تناقش مع نائب المدير الإقليمي لمكتب الاوتشا الوضع الإنساني وأوضاع النازحين واتساب يكشف عن خاصية مذهلة تمكنك من إخفاء الرسائل تلقائياً ثلاث ملفات هامة يناقشها رئيس الوزراء مع المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن لهذه الأسباب.. ستغير رأيك وستشتري الملح الخشن بكل تأكيد! صفقة عسكرية بين روسيا والهند تتجنب استخدام الدولار

منتخب اليمن للناشئين يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الأردني

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 228

 

حقق منتخبنا الوطني للناشئين الليلة فوزاً ثميناً على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف في تصفيات غرب آسيا تحت سن 17 سنة في مباراة جمعتهما مساء اليوم بمدينة الدمام السعودية.

 

وافتتح المنتخب الأردني التسجيل في الدقيقة الثالثة من ركلة ثابتة بواسطة أمين بوخليفة.

 

وشهد الشوط الثاني سيطرة تامة للمنتخب اليمني وتمكن من تحقيق هدفين عن طريق عبدالرحمن الخضر وعبد الله الدقين.

 

وسيتأهل منتخب اليمن مباشرة للدور التالي في حال فوزه أو تعادله مع البحرين، بينما ستدخله الخسارة في حسابات فارق الأهداف لحسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثانية.

 

ورغم خسارته احتفظ منتخب الأردن بصدارة المجموعة بالتساوي مع اليمن (3 نقاط) لكنه يستفيد من فارق الأهداف، بعدما فاز الأحد الماضي على البحرين 4-0.

  
إقراء أيضاً
سبب غياب محمد صلاح عن تشكيلة الأفضل للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء
تصريح لمحمد صلاح عن شرب الكحول يشعل مواقع التواصل
شاهد ميسي وأسرته غارقون في الذهب! (صورة)
بحث امكانية تأهيل اللاعبين والكوادر والمواهب اليمنية في اكاديمية إسابير القطرية
شاهد الالاف وهم يهتفون باسم أبو تريكة وفلسطين في مدرجات ملاعب قطر- (فيديو)
تعرف على المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب في قطر حتى الآن وترتيب المجموعا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس