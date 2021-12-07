اتفاق سعودي عماني بشأن الأزمة اليمنية منتخب اليمن للناشئين يحقق فوزاً ثميناً على نظيره الأردني السعودية وعُمان تعلنان افتتاح أطول طريق بري بينهما هل تكون عمليات التحالف الجديدة ضد الحوثي مغايرة لعملياته السابقة؟.. تقرير أرقام مفزعة.. تعرف على إحصائية جرائم فلول «الحوثي» بصنعاء في 7 أعوام مأرب تناقش مع نائب المدير الإقليمي لمكتب الاوتشا الوضع الإنساني وأوضاع النازحين واتساب يكشف عن خاصية مذهلة تمكنك من إخفاء الرسائل تلقائياً ثلاث ملفات هامة يناقشها رئيس الوزراء مع المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن لهذه الأسباب.. ستغير رأيك وستشتري الملح الخشن بكل تأكيد! صفقة عسكرية بين روسيا والهند تتجنب استخدام الدولار
أعلنت سلطنة عُمان والسعودية، اليوم الثلاثاء، افتتاح الطريق البري بين البلدين، والذي يبلغ (725) كيلومتراً تمر في صحراء الربع الخالي.
وأفاد بيان مشترك صادر عن السعودية وعُمان نشرته وكالة الأنباء العُمانية، بأن الطريق سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين.
ويمر الجزء الأكبر من الطريق عبر السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي.
وجاء إعلان افتتاح الطريق البري بعد عقد سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في وقت سابق اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي وصل، مساء أمس، إلى العاصمة مسقط.
وخلال لقاء ولي العهد السعودي بسلطان عُمان، وقع البلدان على 5 مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي.
ووفقاً لوكالة الأبناء السعودية، تم التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات، والجودة والقياس، والمعايرة والمختبرات.