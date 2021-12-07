السعودية وعُمان تعلنان افتتاح أطول طريق بري بينهما

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -وكالات

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أعلنت سلطنة عُمان والسعودية، اليوم الثلاثاء، افتتاح الطريق البري بين البلدين، والذي يبلغ (725) كيلومتراً تمر في صحراء الربع الخالي.

وأفاد بيان مشترك صادر عن السعودية وعُمان نشرته وكالة الأنباء العُمانية، بأن الطريق سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين.

ويمر الجزء الأكبر من الطريق عبر السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي.

وجاء إعلان افتتاح الطريق البري بعد عقد سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في وقت سابق اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي وصل، مساء أمس، إلى العاصمة مسقط.

وخلال لقاء ولي العهد السعودي بسلطان عُمان، وقع البلدان على 5 مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي.

ووفقاً لوكالة الأبناء السعودية، تم التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات، والجودة والقياس، والمعايرة والمختبرات.