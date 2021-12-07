أرقام مفزعة.. تعرف على إحصائية جرائم فلول «الحوثي» بصنعاء في 7 أعوام

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اقامت السلطة المحلية لأمانة العاصمة صنعاء برعاية اللواء عبد الغني حفظ الله جميل أمين العاصمة، اليوم الثلاثاء فعالية اشهار تقرير حقوقي رصد انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي في الأمانة خلال سبع سنوات.

وكشف تقرير "سبع عجاف" الذي اعده فريق الرصد بمكتب حقوق الانسان أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت اكثر من 95 الف جريمة وانتهاك بحق ابناء أمانة العاصمة خلال سبع سنوات.

واوضح التقرير أن جرائم المليشيا التابعة لايران انتهكت كافة حقوق الناس وحرماتهم وتوزعت بين القتل خارج القانون والقتل تحت التعذيب والاخفاء القسري وتجنيد الاطفال والسطو على الممتلكات والمضايقة في سبل العيش وغيرها من الجرائم والانتهاكات.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان بالامانة فهمي الزبيري ان جرائم مليشيا الحوثي اكثر بكثير مما رصده التقرير نتيجة تخوف الضحايا في امانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة المليشيات عن الابلاغ بالجرائم المرتكبة بحقهم اضافة الى صعوبة عمل فرق الرصد خشية انتقام المليشيا الاجرامية.

ودعا الزبيري كافة الجهات المعنية بحقوق الانسان الى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على المليشيا لايقاف جرائمها وانتهاكاتها بحق ابناء الأمانة والشعب اليمني والافراج الفوري عن المخفيين.