واتساب يكشف عن خاصية مذهلة تمكنك من إخفاء الرسائل تلقائياً

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 241

أضاف تطبيق واتساب تحديث جديد تمنح المستخدمين ثلاث فترات زمنية لإخفاء الرسائل من المحادثات تلقائياً.

وتتيح الميزة إخفاء الرسائل التي يختارها المستخدم إما بعد 24 ساعة، أو أسبوع، أو 90 يوماً، بحيث تصبح المحادثات الخاصة بالمستخدم عبر التطبيق خالية من أي رسائل قديمة.

وتهدف الميزة إلى الحفاظ على خصوصية المستخدمين و معرفة المستخدمين أن رسائلهم لا يتم الاحتفاظ بها عبر الإنترنت.

و يمكن تطبيق الميزة الجديدة من خلال:

– فتح نافذة الدردشة على تطبيق “واتساب”.

– اختيار اسم الشخص، أو جهة الاتصال التي تريد تفعيل الخدمة معها.

– فتح نافذة الإعدادات، واختيار إظهار جهة الاتصال View Contact.

– اختيار خدمة إخفاء الرسائل Disappearing Messages.

– اضغط على تفعيل on، وحدد المدة الزمنية من بين الفترات الثلاث.

– لإلغاء تفعيل خدمة الرسائل المخفية نضغط إيقاف OFF.

ويذكر أن خدمة التشفير بين الطرفين في “واتساب” تلاقي انتقادات واسعة من قِبل المنظمات والجمعيات الخيرية المعنية بحقوق الأطفال،بالرغم من حفاظها على خصوصية المستخدمين. كونها تُصعب على الجهات المختصة كشف رسائل المتحرشين بالأطفال التي يرسلونها إليهم عبر التطبيق، وبالتالي يصعب كشفهم وإدانتهم.