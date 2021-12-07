ثلاث ملفات هامة يناقشها رئيس الوزراء مع المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركينج، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، والموقف الأمريكي تجاه التصعيد الحوثي المستمر بإيعاز من النظام الإيراني، وتقويض المليشيات الانقلابية لأي خطوات نحو السلام.

وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر بين الحكومة والولايات المتحدة تجاه كثير من الملفات والقضايا، وخاصة ادانة استمرار التصعيد الحوثي واستهداف المدنيين والنازحين في مأرب وبقية المناطق اليمنية، وكذا الاعتداءات على الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليسيتة والطائرات المسيرة.

وشددا على ضرورة إيجاد حزمة دعم اقتصادي عاجلة للحكومة لمساعدتها في مواصلة الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.

كما تم التأكيد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وقيام الحكومة بمسؤولياتها في الاستمرار بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الجوانب الأمنية والاقتصادية والمالية والنقدية، والاسناد الدولي المطلوب في هذا الجانب.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الأمريكي الثابت والمساند للحكومة والشعب اليمني وما يقوم به المبعوث ليندركينج من دور فاعل ومؤثر لحشد الدعم الدولي للحكومة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.. منوها بالموقف الواضح والصريح للأصدقاء في الولايات المتحدة من استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي والتدخل الإيراني السافر في شؤون اليمن، وكذا الاستهداف المتكرر للاعيان المدنية في السعودية.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى ما تقوم به الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن من جهود للتعامل مع التحديات المختلفة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وما تنفذه من إصلاحات هيكلية لتطوير الأداء ومكافحة الفساد.. مؤكدا ان عجلة الإصلاحات انطلقت ولن تتوقف، وان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عازمة على ان يكون أدائها مواكب لحجم التحديات الاستثنائية الراهنة.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه الى استمرار الدور الأمريكي الفاعل في دعم الحكومة واسناد جهودها في الإيفاء بالتزاماتها.. مثمنا دور تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مساعدة الشعب اليمني على انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واستكمال استعادة الدولة.

من جانبه، رحب المبعوث الأمريكي الى اليمن، بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية، وشجاعتها في مواجهة التحديات والعمل من العاصمة المؤقتة عدن رغم كل الصعوبات.. مجددا التأكيد على استمرار دعم بلاده للحكومة واجراءاتها الهادفة الى تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وعبر ليندركينج عن ادانة بلاده للهجمات الحوثية ضد الاعيان المدنية في السعودية واستمرار تصعيدها العسكري في مارب والذي يتعارض مع نداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتهدئة والمضي نحو السلام.. مؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الاممي من اجل تحقيق السلام.