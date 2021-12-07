لهذه الأسباب.. ستغير رأيك وستشتري الملح الخشن بكل تأكيد!

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للملح الخشن استخدامات مذهلة. وفي هذا المقال سنعرفك على أهم الاستخدامات. التي ستجعلك تشترين الملح الخشن. في حال عدم توافره لديكي.
لنضارة الوجه.
تستخدم قطعة قماش مبللة بالماء. ثم تغمس بالملح الخشن. ويفرك بها الوجه. حيث تنشط الدورة الدموية في الوجه. وكذلك التخلص من الشوائب. التي توجد في المسامات. ولنعومة الركبتين والكوعين. تفرك هذه المناطق بذات الطريقة.
للتخلص من رائحة الفم.
تتم المضمضة بكوب من الماء الدافئ. وملعقة واحدة من الملح الخشن. ولبياض الأسنان يستخدم الماء ذاته. بعد تبليل الفرشاة به. ثم تنظيف الأسنان جيداً.
للتخلص من القشرة.
يطحن الملح جيداً حتى يُصبح ناعماً. ويفرك به الشعر. ثم يغسل بالماء والشامبو.
لوقف نمو شعر الجسم.
يفرك الجلد جيداً بالماء والملح الخشن. ثم يترك مدة عشرين دقيقة ثم الاستحمام بعد ذلك.
علاج ألم القدمين.
ينصح بفرك القدمين بالكحول على قطنة لعدة دقائق. ثم وضعهما بالماء الساخن والملح الخشن. مدة عشر دقائق. وتنشف القدمان. وتدهنان بكريم مرطب أو فازلين.