صفقة عسكرية بين روسيا والهند تتجنب استخدام الدولار

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لفت ميخيف إلى أن الجانبين سيقومان بتسديد جميع المدفوعات بالروبل الروسي والروبية الهندية- جيتي
كشفت شركة حكومية روسية الثلاثاء، عن قرار بين موسكو ونيودلهي بعقد صفقة عسكرية تتجنب استخدام الدولار الأمريكي.
وأوضح ألكسندر ميخيف مدير عام شركة "روس أوبورون اكسبورت" الحكومية، والمختصة بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، أن روسيا والهند تخلتا عن استخدام الدولار في الحسابات المالية المتبادلة، وفق ما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية.
ولفت ميخيف خلال حديثه للصحفيين في الهند إلى أن الجانبين سيقومان بتسديد جميع المدفوعات بالروبل الروسي والروبية الهندية، مبينا أنه "وفقا للتقليد المتبع سنواصل حساب وتحديد جميع المعاملات بالدولار، ولك لتسهيل عمليات الحساب، لكن في العمل الحقيقي تخلت الشركة بنسبة 100 بالمئة عن استخدام العملة الأمريكية".
وتابع: "بالنسبة للهند تتم جميع الحسابات المالية المتبادلة بالروبل والروبية"، مضيفا أننا "نستخدم بنشاط اتفاقات التغويضOffset agreement ، والتي توجد أيضا في وثائق العقود الموقعة اليوم. هذه ممارسة حديثة طبيعية معتادة، وهي من الاتجاهات السائدة في السوق العالمية".
وأكد أن "استخدام مثل هذا النهج، لا يواجه مخاطر التأخير في المدفوعات (..)، عند تنفيذنا بشكل دقيق التزاماتنا حسب العقد أمام شركائنا".