ما سبب عدم لقاء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس أردوغان في قطر؟

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قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعى للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قطر، غير أن عدم التوافق في برامجهما حال دون ذلك.
وقال أحد المصدرين لوكالة رويترز، إنه ليس من المرجح أن ينعقد اجتماع مباشر بين أردوغان والأمير محمد هذا الأسبوع، لكن من الممكن أن يحدث قريبا.
وقال مسؤول تركي وآخر خليجي على معرفة بخطط الزيارة إنه كانت هناك مناقشات لعقد اجتماع بالفعل بينهما في قطر، ولكن "لم يحدث توافق في البرامج بالتالي لا يبدو أنه سيكون هناك اجتماع شامل هذا الأسبوع".
وأضاف "غير أنه من الممكن أن ينعقد ذلك الاجتماع في موعد قريب حين تتوافق البرامج"، مؤكدا أن هناك "فرصا عديدة للتعاون" مع حل القضايا الإقليمية.
ووصل أردوغان إلى قطر يوم أمس الإثنين، وهي حليف استراتيجي مهم لأنقرة، بينما يعاني الاقتصاد التركي جراء انهيار تاريخي للعملة وارتفاع التضخم بعد سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة التي أيدها أردوغان على الرغم من الانتقادات الواسعة النطاق من قبل خبراء الاقتصاد لهذه السياسة.
فيما من المقرر وصول بن سلمان إلى الدوحة يوم غد الأربعاء، في إطار جولة خليجية بدأها بسلطنة عمان أمس الاثنين، وتشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي.