معلومات مهمة لليمنيين المقيمين في السعودية حول موعد انتهاء فترة التصحيح ومزايا الحصول على الإقامة المميزة وآليات للراغبين في الاستثمار تحسن جديد في قيمة الريال اليمني مساء اليوم «أسعار الصرف الآن» مليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا من مطار تعز وترتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين حادثة اغتيال جديدة في عدن وعبوة ناسفة تودي بحياة شخص وتصيب آخر بالضالع معتقلون يمنيون في العراق والسفير يبحث في أوضاعهم وتسهيل اقامة اليمنيين هناك بعد صاروخ الرياض.. التحالف ينفذ تهديده ويكشف عن المواقع السرية التي استهدفها في أطراف صنعاء وداخلها وكيل محافظة مأرب : يكشف سير المعارك في جبهات مأرب ودور «التحالف» في إفشال مخططاً إرهابياً للمليشيات الحوثية 40 زعيماً قبلياً يدعون إلى وقف الحرب وتفعيل ”القواعد العُرفية“ القوات المشتركة تدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع بمقبنة غربي تعز مأرب.. حصيلة 10 أشهر من المعارك الدامية (إطار)
تحسن جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء:
أسعار الصرف في عدن :
شراء الدولار 1257
بيع الدولار 1270
شراء السعودي 330
بيع السعودي 340
في صنعاء
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.70
بيع السعودي 158.90