تحسن جديد في قيمة الريال اليمني مساء اليوم «أسعار الصرف الآن»

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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