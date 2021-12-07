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تحسن جديد في قيمة الريال اليمني مساء اليوم «أسعار الصرف الآن»

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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تحسن جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء: 

أسعار الصرف في عدن :

شراء الدولار 1257

بيع الدولار 1270

شراء السعودي 330

بيع السعودي 340

في صنعاء 

 شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.70

بيع السعودي 158.90

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