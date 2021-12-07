مليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا من مطار تعز وترتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ارتكبت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء ،مجزرة جديدة، راح ضحيتها عدد من المدنيين، بمحافظة تعز.

واستشهد ثمانية مواطنين وإصيب آخرون بقصف حوثي استهدف مدرسة غرب تعز بصاورخ باليستي.

وقصف الحوثيون بصاروخ باليستي ظهر اليوم، مدرسة سعيد بن جبير الواقعة في منطقة "ظمين" بين مديريتي مقبنة وحيس.

وقالت مصادر محلية ان الصاروخ اطلق من مواقع تمركز الحوثيين في مطار تعز.