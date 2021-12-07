مليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا من مطار تعز وترتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين حادثة اغتيال جديدة في عدن وعبوة ناسفة تودي بحياة شخص وتصيب آخر بالضالع معتقلون يمنيون في العراق والسفير يبحث في أوضاعهم وتسهيل اقامة اليمنيين هناك بعد صاروخ الرياض.. التحالف ينفذ تهديده ويكشف عن المواقع السرية التي استهدفها في أطراف صنعاء وداخلها وكيل محافظة مأرب : يكشف سير المعارك في جبهات مأرب ودور «التحالف» في إفشال مخططاً إرهابياً للمليشيات الحوثية 40 زعيماً قبلياً يدعون إلى وقف الحرب وتفعيل ”القواعد العُرفية“ القوات المشتركة تدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع بمقبنة غربي تعز مأرب.. حصيلة 10 أشهر من المعارك الدامية (إطار) مناطق سيطرة الحوثي.. المناصب والامتيازات للسلالة الهاشمية والموت والاذلال للمواطن والقبيلة اليمنية أكبر محرقة وحصد للمليشيات الحوثية في جبهة العلم بمأرب ومقتل 280
ارتكبت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء ،مجزرة جديدة، راح ضحيتها عدد من المدنيين، بمحافظة تعز.
واستشهد ثمانية مواطنين وإصيب آخرون بقصف حوثي استهدف مدرسة غرب تعز بصاورخ باليستي.
وقصف الحوثيون بصاروخ باليستي ظهر اليوم، مدرسة سعيد بن جبير الواقعة في منطقة "ظمين" بين مديريتي مقبنة وحيس.
وقالت مصادر محلية ان الصاروخ اطلق من مواقع تمركز الحوثيين في مطار تعز.